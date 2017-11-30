В Самаре проводят проверку после смерти младенца во время купания

САМАРА, 30 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели пятимесячной девочки во время купания в ванне в Самаре, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Инцидент произошел в квартире дома в Кировском районе Самары в среду вечером. Пятимесячная малышка утонула во время купания.

"По данному факту… начата доследственная проверка, назначены все необходимее исследования с целью определения причин смерти ребенка, выясняются все обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по словам матери погибшей девочки, она купала ребенка в тазу, затем на минуту отошла. Женщина сообщила, что когда она вернулась, девочка захлебнулась, и мать вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть ребенка.