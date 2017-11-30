Суд вынес приговор подростку за избиение беременной женщины под Тулой

ВОРОНЕЖ, 30 ноя — РИА Новости. Шестнадцатилетний житель Тульской области получил 4 года и 8 месяцев воспитательной колонии за то, что бросил кирпичом в незнакомую беременную женщину, а после избил ее ногами, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.

Вечером 26 мая 2017 года в Богородицком районе пьяный подросток кинул в голову проходящей мимо незнакомой 28-летней беременной женщины обломок кирпича, а когда женщина от удара упала, избил ее ногами.

"В результате действий злоумышленника у женщины, находившейся на восьмом месяце беременности, наступила смерть плода", — говорится в сообщении.

В отношении подростка расследовалось дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой прерывание беременности". Санкция данной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Как ранее пояснила РИА Новости старший помощник руководителя областного СУСК Зинаида Каминская, женщина проходила мимо и говорила по телефону, а подростку показалось, что она его оскорбила. Собеседница агентства также отмечала плохие характеристики юноши.

"Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 8 месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии", — сообщает следствие. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.