В "Новой газете" прокомментировали решение суда по Нурматову

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Решение Мосгорсуда по выдворению журналиста Худоберди Нурматова из России — ожидаемое, однако "Новая газета" надеется на здравомыслие всех причастных к этой ситуации людей и не оставляет попыток ее разрешить, заявила РИА Новости пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Мосгорсуд в четверг признал законным решение оштрафовать на 5 тысяч рублей и выдворить из России журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (известен как Али Феруз) за работу без разрешения. Судья постановила "решение (Басманного суда — ред.) оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения". Пока исполнение наказания приостановлено в связи с тем, что Нурматов подал жалобу в Страсбургский суд. Решения ЕСПЧ Нурматов ожидает в центре временного содержания в Москве.

"Никакой новости в этом решении нет, мы не ожидали, что оно будет каким-то другим… Он находится под защитой действия запрета ЕСПЧ на выдворение, поэтому выдворять его пока не будут, но его ситуацию мы пытаемся как-то решить и надеемся на здравомыслие всех сторон, всех причастных к этой ситуации людей", — сказала Прусенкова.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"*.

В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны Нурматова, отметив, что родственники журналиста живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".

* Запрещенная в России террористическая организация