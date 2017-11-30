Таксист сломал ногу жителю Калининграда из-за места на парковке

КАЛИНИНГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Водитель такси в Калининграде не поделил с другим участником дорожного конфликта парковочное место и в результате драки сломал ему ногу в двух местах, сообщила пресс-служба управления МВД России по Калининградской области.

"В дежурную часть городского управления МВД России поступило сообщение от 36-летнего жителя Калининграда. Потерпевший сообщил, что в результате драки с неизвестным таксистом мужчина получил телесные повреждения в виде двух закрытых переломов ноги. В ходе проверки участковые уполномоченные полиции установили номер автомобиля такси и личность водителя", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, конфликт между двумя водителями произошел из-за парковочного места. Потерпевший собирался припарковать свой автомобиль возле магазина и потребовал от таксиста освободить место. Во время выяснения отношений злоумышленник повалил соперника на капот и сильным ударом ноги сломал ему кости ноги в двух местах.

Дознаватели полиции возбудили в отношении 31-летнего водителя такси уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Соответствующая статья УК предусматривает до трех лет лишения свободы.