Медведев призвал не торопиться с оценкой дела Серебренникова

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Комментировать резонансное дело режиссера Кирилла Серебренникова пока сложно, следствию предстоит разобраться во всех деталях, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Теперь в отношении вот этого дела, мне конечно сейчас сложно комментировать, потому что там еще следствие идет. Дело очень резонансное, комментировать подобного рода вещи — неблагодарная история", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

"Надо точно разобраться, где там возможные нарушения, а где как раз, по сути, необходимость принятия оперативных решений, которые не выходят за рамки закона. Надеюсь, что следственные и судебные структуры с этим смогут разобраться", — добавил он.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.