Медведев призвал не торопиться с оценкой дела Серебренникова

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Комментировать резонансное дело режиссера Кирилла Серебренникова пока сложно, следствию предстоит разобраться во всех деталях, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Теперь в отношении вот этого дела, мне конечно сейчас сложно комментировать, потому что там еще следствие идет. Дело очень резонансное, комментировать подобного рода вещи — неблагодарная история", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.
"Надо точно разобраться, где там возможные нарушения, а где как раз, по сути, необходимость принятия оперативных решений, которые не выходят за рамки закона. Надеюсь, что следственные и судебные структуры с этим смогут разобраться", — добавил он.
Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.