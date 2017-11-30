В Апатитах школьница повредила позвоночник на уроке физкультуры

МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Прокуратура города Апатиты Мурманской области проводит проверку по факту травмы позвоночника 14-летней школьницы, которую она получила на уроке физкультуры, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Проверка началась сразу после обращения девочки в травматологическое отделение Апатитско-Кировской больницы. "По предварительным данным, у нее компрессионный перелом позвоночника. Степень тяжести установят врачи. Со слов девочки, она упала на уроке физкультуры", — сообщили в ведомстве.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка деятельности педагога по обеспечению безопасности детей во время урока физической культуры, а также исполнения образовательным учреждением порядка действий в случае получения травм в ходе образовательного процесса, в том числе по своевременности принятия мер по оказанию медицинской помощи.