В Апатитах школьница повредила позвоночник на уроке физкультуры

МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Прокуратура города Апатиты Мурманской области проводит проверку по факту травмы позвоночника 14-летней школьницы, которую она получила на уроке физкультуры, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка деятельности педагога по обеспечению безопасности детей во время урока физической культуры, а также исполнения образовательным учреждением порядка действий в случае получения травм в ходе образовательного процесса, в том числе по своевременности принятия мер по оказанию медицинской помощи.