На юге Москвы сгорел микроавтобус

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Частный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter сгорел после возгорания в моторном отсеке на юге Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Инцидент произошел на Липецкой улице. В частном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter находился только водитель, он не пострадал", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются.