В Башкирии избили фельдшера скорой, приехавшей к пациенту с белой горячкой

УФА, 30 ноя — РИА Новости. Жительница башкирского Салавата напала на фельдшера, приехавшего к ее сожителю, у которого была алкогольная интоксикация, сообщает пресс-служба МВД региона.

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По данным ведомства, инцидент произошел в жилом доме на улице Уфимская города Салават.

"Сорокалетняя женщина вызвала скорую помощь своему сожителю из-за того, что у него начиналась белая горячка. Прибывшие медики предложили больному госпитализацию в наркологический диспансер, но мужчина отказался туда ехать. Когда фельдшер предложила хозяйке квартиры расписаться в карточке вызова об отказе в госпитализации, женщина набросилась с кулаками на медработника. Фельдшер получила различные травмы, ее отвезли в травмпункт, где оказали необходимую помощь", — говорится в сообщении МВД.

Полицейские начали проверку, по завершении которой будет принято уголовно-процессуальное решение.