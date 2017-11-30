В Башкирии избили фельдшера скорой, приехавшей к пациенту с белой горячкой

УФА, 30 ноя — РИА Новости. Жительница башкирского Салавата напала на фельдшера, приехавшего к ее сожителю, у которого была алкогольная интоксикация, сообщает пресс-служба МВД региона.
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"Сорокалетняя женщина вызвала скорую помощь своему сожителю из-за того, что у него начиналась белая горячка. Прибывшие медики предложили больному госпитализацию в наркологический диспансер, но мужчина отказался туда ехать. Когда фельдшер предложила хозяйке квартиры расписаться в карточке вызова об отказе в госпитализации, женщина набросилась с кулаками на медработника. Фельдшер получила различные травмы, ее отвезли в травмпункт, где оказали необходимую помощь", — говорится в сообщении МВД.
Полицейские начали проверку, по завершении которой будет принято уголовно-процессуальное решение.