КРАСНОЯРСК, 30 ноя — РИА Новости. Абаканский городской суд признал виновными шестерых участников массового погрома в ИК-35 летом 2016 года и приговорил их к различным срокам заключения от 3 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Хакасии.

Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 июля 2016 года подсудимые во время погрома уничтожили часть имущества в отряде №3 ФКУ "Исправительная колония №35", а также баррикадировали при помощи подручных средств оконные проемы, входы и выходы отряда.

"Совершение указанного преступления совместно с другими заключенными, принявшими участие в массовых беспорядках, существенно нарушило (дестабилизировало) порядок отбывания наказания, установленный в исправительном учреждении, создало угрозу жизни и здоровья большого числа людей и, как следствие, повлекло нарушение общественного порядка и общественной безопасности", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "по приговору суда с учетом мнения государственного обвинителя в зависимости от роли и степени участия в инкриминируемом деянии подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроками от 3 лет до 3 лет 9 месяцев лишения свободы".

Подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.