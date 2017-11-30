КРАСНОЯРСК, 30 ноя — РИА Новости. Абаканский городской суд признал виновными шестерых участников массового погрома в ИК-35 летом 2016 года и приговорил их к различным срокам заключения от 3 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Хакасии.
"Совершение указанного преступления совместно с другими заключенными, принявшими участие в массовых беспорядках, существенно нарушило (дестабилизировало) порядок отбывания наказания, установленный в исправительном учреждении, создало угрозу жизни и здоровья большого числа людей и, как следствие, повлекло нарушение общественного порядка и общественной безопасности", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, "по приговору суда с учетом мнения государственного обвинителя в зависимости от роли и степени участия в инкриминируемом деянии подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроками от 3 лет до 3 лет 9 месяцев лишения свободы".
Подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.