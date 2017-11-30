В Иркутской области три человека погибли во время пожара в жилом доме

ИРКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в ходе пожара в жилом доме в поселке Бильчир Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель администрации муниципального образования "Бильчир".

Возгорание в двухквартирном жилом доме поселка Бильчир произошло утром в четверг. Пожар был ликвидирован подразделением МЧС в составе шести человек и трех единиц техники.

"Причина пока неизвестна. Соседи говорят, что у погорельцев с вечера были гости. В огне погибли три человека: мать хозяина дома, ее невестка и кто-то из гостей. Хозяин дома находится в больнице", — сообщил собеседник агентства.

В поселок выехали сотрудники МЧС и следователи. Им предстоит установить причину возгорания и обстоятельства случившегося. По словам представителя пресс-службы СУСК РФ по Иркутской области, "по факту пожара проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".