В ГИБДД уточнили число госпитализированных в результате ДТП под Тюменью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Один человек госпитализирован в результате столкновения автобуса и грузовика в Тюменской области, сообщила РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

Как сообщалось ранее, на четвертом километре дороги Ишим – Бердюжье столкнулись большегруз Mercedes и рейсовый автобус, в котором находились 28 человек. От удара автобус опрокинулся на бок, а грузовик вылетел в кювет. Двенадцать пассажиров автобуса были доставлены на осмотр в областную больницу №4.

"Госпитализирован один человек. Это гражданин Киргизии 1946 года рождения. Автобус шел из Бишкека в Тюмень", — сказала представитель ведомства, добавив, что непострадавшие пассажиры будут доставлены в столицу региона другим автобусом.

Как отметила представитель УГИБДД, движение на указанной дороге полностью восстановлено.