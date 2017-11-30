На Кубани в ДТП с четырьмя машинами пострадали семь человек

КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП на Кубани с участием четырех автомобилей, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.
По предварительным данным ведомства, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в сторону Армавира, при совершении маневра не уступил дорогу ВАЗ 2114 и столкнулся с ним. Через несколько минут два водителя отечественных авто, движущиеся в попутном направлении, не выбрав безопасную скорость, столкнулись со стоящим на дороге после ДТП транспортом.
"В результате происшествий травмы различной степени тяжести получили два водителя и пять пассажиров транспортных средств. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку", — говорится в сообщении.
В четверг на Кубани прошли дожди и мокрый снег, температура понизилась до –3°C. Местами наблюдался гололед и туман. Днем в крае прогнозируется потепление до +13°C.