После ДТП под Тюменью госпитализировали семь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Семь человек из двенадцати пострадавших в результате столкновении автобуса и большегруза в Тюменской области госпитализированы, сообщает в четверг региональное УГИБДД.

Автобус, двигавшийся по маршруту Тюмень – Бишкек, по касательной столкнулся с большегрузом Mercedes на четвертом километре трассы Ишим – Курган. На осмотр в областную больницу № 4 были доставлены 12 пассажиров автобуса.

"По уточненным данным, в автобусе ехали 28 пассажиров, за медицинской помощью обратились 12 пассажиров автобуса, в том числе три ребенка. Госпитализированы в лечебное учреждение семь человек", — отмечает УГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла на четвертом километре дороги Ишим – Бердюжье (является частью трассы Ишим – Курган). По предварительным данным, в условиях сильного тумана водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил фуру. От удара большегруз вылетел в кювет, а автобус опрокинулся на бок на проезжей части, сообщает УГИБДД.