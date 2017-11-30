СК проводит проверку после аварии на теплотрассе в Москве

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту прорыва трубы с горячей водой в Москве, оно установит ответственных за техническое состояние и обслуживание теплотрассы, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Проводится доследственная проверка… Следователи установят лиц, ответственных за техническое состояние и обслуживание данного участка теплотрассы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
По данным СК, в результате прорыва теплотрассы четыре человека, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализированы в больницы.
Ранее глава МЧС России Владимир Пучков провел экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии. В ходе оперативного совещания министр потребовал не допустить снижения подачи тепла в квартиры и социально значимые заведения на востоке Москвы.