В Магнитогорске начали проверку после взрыва цистерны с углекислым газом

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Следственные органы начали проверку по факту утечки углекислого газа из цистерны на предприятии в городе Магнитогорск Челябинской области, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало ГУМЧС России по региону, в 23.15 (21.15 мск) произошел хлопок на производственной площадке компании ОАО "МагТехГаз" в Магнитогорске, на улице Калибровщиков, 27. Установлено, что произошла разгерметизация одной из цистерн при перекачке углекислоты из стационарной емкости в передвижную.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, при перекачке газа из одной цистерны в другую произошла утечка, в результате которой цистерну сорвало с мест крепления", — говорится в сообщении СУСК РФ.
Сотрудники предприятия не пострадали, уточнили следователи.