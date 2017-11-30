В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в "минировании" метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 17-летнего юношу по подозрению в ложном сообщении о заминировании станции метро "Нарвская" в Петербурге, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Ложные сообщения о заминировании станций метрополитена в Петербурге участились после взрыва в метро 3 апреля 2017 года. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.