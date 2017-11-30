В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в "минировании" метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 17-летнего юношу по подозрению в ложном сообщении о заминировании станции метро "Нарвская" в Петербурге, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

"Двадцать девятого ноября в службу "112" поступило сообщение о заминировании станции метро "Нарвская". Сотрудники полиции по факту поступившего сообщения провели проверку платформы, вестибюля и прилегающей территории указанной станции метро. В результате проведенной проверки ничего опасного обнаружено не было. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий… задержан 17-летний молодой человек, который изобличен в совершении данного звонка из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Ложные сообщения о заминировании станций метрополитена в Петербурге участились после взрыва в метро 3 апреля 2017 года. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.