В Саратове машина сбила двух подростков на пешеходном переходе

САРАТОВ, 30 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль в Саратове сбил на пешеходном переходе двух подростков, которые с травмами были госпитализированы в больницу, сообщило в четверг региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло в среду напротив дома №26 по улице Академика Антонова в Ленинском районе города.

"Водитель 77 лет, управляя автомобилем Ford EcoSport, нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил двух несовершеннолетних пешеходов — девочку 15 лет и мальчика 17 лет", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавшие подростки госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данному факту ГИБДД проводит проверку.