Из саратовской больницы выписали всех детей, заболевших кишечной инфекцией

САРАТОВ, 30 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все 19 пациентов Саратовской областной детской клинической больницы, заболевшие острой кишечной инфекцией, выписаны из лечебного учреждения, сообщила РИА Новости в четверг сотрудница пресс-службы областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что заболевание острой кишечной инфекцией у 19 детей в областной детской клинической больнице зарегистрировали 24 ноября. Минздрав области и Роспотребнадзор проводят проверку в связи с инцидентом. По данным минздрава региона, 26 ноября в больнице оставались шестеро детей, их состояние врачи оценивали как ближе к удовлетворительному, а 28 ноября на лечении находились уже четверо пациентов.

"Всех у нас выписали. Со вчерашнего дня ни одного ребенка (из числа заболевших кишечной инфекцией) в больнице нет", — сказала собеседница агентства.