В Оренбуржье учительницу оштрафовали за продажу "паленого" алкоголя

УФА, 30 ноя — РИА Новости. Сельская учительница и депутат сельсовета в Оренбургской области по решению суда оштрафована на 8 тысяч рублей за реализацию в кафе нелегальной спиртосодержащей жидкости, сообщает областная прокуратура.
Это не первый случай в регионе, когда педагог стал фигурантом дела о сбыте "паленого" алкоголя. Ранее другая учительница начальных классов, депутат одного из сельских поселений Ташлинского района была оштрафована на 30 тысяч рублей за продажу нелегального алкоголя. По представлению прокуратуры женщина была уволена из школы и лишена депутатских полномочий.