В Оренбуржье учительницу оштрафовали за продажу "паленого" алкоголя

УФА, 30 ноя — РИА Новости. Сельская учительница и депутат сельсовета в Оренбургской области по решению суда оштрафована на 8 тысяч рублей за реализацию в кафе нелегальной спиртосодержащей жидкости, сообщает областная прокуратура.

"Депутат сельсовета, которая одновременно работает учителем в одном из сел Матвеевского района Оренбургской области, реализовала в помещении сельского кафе бутылку спиртосодержащей жидкости, не соответствующей требованиям безопасности и не относящейся к алкогольной продукции. Суд оштрафовал ее на 8 тысяч рублей", — говорится в сообщении прокуратуры области.

Это не первый случай в регионе, когда педагог стал фигурантом дела о сбыте "паленого" алкоголя. Ранее другая учительница начальных классов, депутат одного из сельских поселений Ташлинского района была оштрафована на 30 тысяч рублей за продажу нелегального алкоголя. По представлению прокуратуры женщина была уволена из школы и лишена депутатских полномочий.