В Иркутской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

ИРКУТСК, 30 ноя — РИА Новости. Маршрутное такси стало участником дорожно-транспортного происшествия на трассе Р-255 "Сибирь", пострадали пять пассажиров, а также и водитель легкового автомобиля, допустивший выезд на встречную полосу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По данным ведомства, в районе поселка Тельма на автодороге Р-255 "Сибирь", произошла авария с участием маршрутного такси.

"61-летний водитель иномарки "Тойота Королла", следуя в сторону поселка, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Фиат Дукато", следовавшим по маршруту "Усолье-Сибирское — Ангарск", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД региона.

В результате ДТП водитель иномарки госпитализирован. За медицинской помощью обратились пять пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние.