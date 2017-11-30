Под Воронежем сгорел автобус, следовавший по маршруту Москва - Ставрополь

ВОРОНЕЖ, 30 ноя — РИА Новости. Автобус, выполнявший рейс из Москвы в Ставрополь, сгорел на трассе "Дон" в Воронежской области, водители и пассажиры не пострадали, сообщает в четверг региональное управление МЧС.

Информация о пожаре на 625-м километре автодороги М-4 "Дон" поступила спасателям в 5.14 мск 30 ноября.

"В результате пожара огнем поврежден автобус по всей площади. По оперативной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС области, автобус 26-го региона (Ставропольский край) выполнял рейс Москва — Ставрополь. Пожар был ликвидирован в 5.28 мск.