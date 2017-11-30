Четырех пострадавших в ДТП с лесовозом отправят санавиацией в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 30 ноя — РИА Новости. Четырех пострадавших в столкновении лесовоза и автобуса в Лесосибирске Красноярского края отправят бортом санавиации в Красноярск, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

По уточненной информации минздрава, в ДТП пострадали 19 человек. Госпитализированы, по уточненной информации, 13 человек. Шестеро отпущены домой на амбулаторное лечение. Пострадавшие в больнице находятся в состоянии средней степени тяжести и в стабильно тяжелом. У них ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы, критичных нет.

"Четырех человек отправят в красноярскую больницу. Борт уже вылетел за пострадавшими", — сказал собеседник агентства.

Ранее краевой главк МВД сообщил, что в Лесосибирске на 269 километре автодороги Красноярск-Енисейск водитель автобуса ПАЗ, по предварительным данным, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении. Сообщалось, что в результате ДТП пострадали 11 человек. В ведомстве сообщили, что в данный момент проводится административное расследование – причины ДТП уточняются.