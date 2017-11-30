У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает Камчатский гидрометцентр.
В краевом главке МЧС руководителям судоходных компаний рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.
"В соответствии с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", — добавили в спасательном ведомстве.
Ранее МЧС информировало, что в среду к берегам Камчатки со стороны Охотского моря подошел циклон. Он принёс в южные районы края умеренные осадки и ветер.