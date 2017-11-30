В Иркутской области при столкновении 14 машин пострадали два человека

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Два человека, в том числе восьмилетняя девочка, пострадали при столкновении 14 машин в трех дорожных происшествиях в Иркутской области, сообщается на сайте регионального МВД.

Полицейские выясняют причины ДТП, произошедших на восьмом километре Байкальского тракта.

"По предварительной информации, с интервалом в несколько минут на участке этой автодороги столкнулись 14 транспортных средств. В настоящее время имеются сведения о необходимости оказания медицинском помощи двум гражданам, в том числе восьмилетней девочке", — говорится в сообщении.

По одной из версий, причиной столкновения могло стать превышение скорости, добавляется в сообщении. Сотрудники полиции проводят проверку. Будут исследованы все сопутствующие факторы, в том числе погодные условия и роль организации, ответственной за содержание дороги.