В Благовещенске задержали пенсионера после нападения на врача

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноя – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который напал в среду на врача в поликлинике Благовещенска, сообщает УМВД по Амурской области.

Как сообщила в среду РИА Новости представитель полиции Инна Карташова, около 16.30 (10.30 мск) неизвестный нанес телесные повреждения женщине-медику, она была доставлена в больницу.

Полиция установила личность нападавшего и задержала мужчину 1952 года рождения.

"Предварительно установлено, что мужчина пришёл в поликлинику, в коридоре рядом с кабинетом нанёс врачу ранение острым предметом в спину, после чего покинул медучреждение. В его квартире проведён обыск, в ходе которого изъято предполагаемое орудие преступления. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются", — сообщает УМВД по Амурской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ.