Более 500 человек ликвидируют последствия ЧП на востоке Москвы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Более 500 человек ликвидируют последствия аварии на теплотрассе на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"К аварийно-восстановительным работам от всех служб привлечены 505 человек и 166 единиц техники", — заявил представитель МЧС.

Он отметил, что во взаимодействии с органами местного самоуправления и аварийными бригадами ПАО "МОЭК" организована работа оперативных групп ГУМЧС России по Москве, а также работа совместных оперативных групп по проверке социально значимых объектов и жилого сектора.

"На всех социально значимых объектах и объектах с круглосуточным пребыванием людей организована работа совместных оперативных групп", — сообщили в МЧС.