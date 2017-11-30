В мэрии Москвы рассказали о темпах восстановления температуры труб после ЧП

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Авария с прорывом труб на востоке Москвы локализована, в дома началась подача тепла по основной схеме, через 30-40 минут температура теплоносителя вернется к норме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Источник повреждения тепломагистрали диаметром 800 миллиметров на востоке Москвы обнаружен, авария локализована", — сообщил Бирюков.

По его словам, сейчас идут восстановительные работы.

"Все потребители переводятся с резервных схем теплоснабжения на основные. В течение 30-40 минут температура теплоносителя вернется к нормативным показателям", — рассказал Бирюков.

Он добавил, что отключений отопления объектов в результате повреждения тепломагистрали не было.

Вице-мэр Петр Бирюков ранее сообщил РИА Новости, что в районе Гольяново на востоке города произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения, по резервной схеме запитаны 18 зданий, в их числе девять жилых домов и одна школа. Московская объединенная энергетическая компания устраняет прорыв на сетях. По данным Минэнерго РФ, около 900 многоквартирных домов из-за аварии были переведены на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети.