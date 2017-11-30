В ЖКХ рассказали о выяснении причин прорыва труб на востоке Москвы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Причину прорыва труб теплоснабжения на востоке Москвы предстоит установить, но речи о внешнем воздействии не идет, это просто эксплуатационная ситуация, заявил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев в эфире телеканала "Россия 24".

Вице-мэр Петр Бирюков ранее сообщил РИА Новости, что в районе Гольяново на востоке города произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения, по резервной схеме запитаны 18 зданий, в их числе девять жилых домов и одна школа. Московская объединенная энергетическая компания устраняет прорыв на сетях. По данным Минэнерго РФ, около 900 многоквартирных домов из-за аварии перевели на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети.

"Проводится обследование. Компетентная комиссия сделает все необходимые выводы. Пока об этом говорить преждевременно. Имеет место повреждение трубопровода. Это не какое-то внешнее воздействие, это просто эксплуатационная ситуация", — заявил Гасангаджиев.