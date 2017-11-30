В Москве заявили, что прорыв трубы не повлиял на транспортную ситуацию

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Прорыв трубы в районе Гольяново на востоке Москвы не осложнил ситуацию на дорогах, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса города в четверг.

Вице-мэр Петр Бирюков ранее сообщил РИА Новости, что в районе Гольяново на востоке города произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения, по резервной схеме запитаны 18 зданий, в их числе девять жилых домов и одна школа. Московская объединенная энергетическая компания устраняет прорыв на сетях. По данным Минэнерго РФ, около 900 многоквартирных домов из-за аварии перевели на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети.

"Ничего серьезного нет, движение свободно, трафик низкий. Все в рамках нормы", — сообщили в инфоцентре.