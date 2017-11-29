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Происшествия

В Пензе приставы выселили жильцов из рушащегося общежития

20:3229.11.2017
(обновлено: 20:53 29.11.2017)
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© Фото : УФССП по Пензенской областиКомната общежития на улице Ударной в ПензеКомната общежития на улице Ударной в Пензе
© Фото : УФССП по Пензенской области

САРАТОВ, 29 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Судебные приставы в Пензе в среду принудительно выселили семью из трех человек из рушащегося аварийного здания общежития в муниципальный маневренный фонд, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ФССП Яна Загребельная.

Аварийное общежитие в Пензе по улице Ударной, 35.
© Пресс-служба УФССП по Пензенской области
В Пензе жильцы рушащегося общежития отказались выселиться добровольно
Четырехэтажное здание общежития в Пензе на улице Ударной начало рушиться с 18 декабря 2016 года. Власти Пензы в июне сообщили, что переселили всех жителей аварийного дома в муниципальный маневренный фонд, но одна семья отказалась покидать дом, хотя в здании дважды в ноябре фиксировались серьезные обрушения. Суд 22 ноября по иску мэрии обязал семью переехать в муниципальный маневренный фонд, обратив решение к немедленному исполнению.

"Судебные приставы провели принудительное выселение. Дверь не открыли (жильцы), поэтому она была вскрыта сотрудниками МЧС. Все вещи перевезены на новое место пребывания. Сопротивления никакого оказано не было", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в период работы приставов в общежитии обрушилась еще часть здания. "При нас там еще рухнула часть дома", — отметила Загребельная.

Начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств регионального УФССП Вера Артемова уточнила РИА Новости, что двери комнат, где проживала семья, сейчас закрыты, само общежитие огорожено забором и находится под охраной. "Мы перевезли вещи, но обязать самих жильцов переехать и жить там (в маневренном фонде – ред.) мы не можем", — отметила собеседница агентства.

Согласно материалам Октябрьского райсуда Пензы, в многоквартирном шестиподъездном доме 1963 года постройки по улице Ударной располагались 244 жилых помещения, из них 215 находятся в частной собственности и 29 — в муниципальной. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу 28 марта текущего года после того, как в декабре 2016 года произошло первое обрушение в здании и в начале этого года последовало дальнейшее обрушение части наружной стены.

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