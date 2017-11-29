В московском ТЦ "Авиапарк" не нашли бомбу после звонка о "минировании"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Правоохранители не обнаружили никаких подозрительных предметов в помещениях торгового центра "Авиапарк" на севере Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
10.8%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.3%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.7%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.2%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Проверка ТЦ завершена, угроза не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.