В Воронеже завели дело о вымогательстве коллекторами денег у женщины

ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Полиция после прокурорской проверки завела уголовное дело о вымогательстве со стороны коллекторов и угрозах расправой жительнице Воронежа за невозвращенный бывшим супругом кредит, сообщает надзорное ведомство области.

Ранее жительница Коминтерновского района Воронежа обратилась в прокуратуру с заявлением, после чего надзорное ведомство начало проверку обстоятельств случившегося.

"Установлено, что на телефонный номер заявительницы неоднократно поступали звонки от представителей неустановленной коллекторской организации. В ходе телефонных разговоров от женщины требовали вернуть денежные средства, взятые в кредит ее бывшим супругом", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в случае отказа передать деньги звонивший угрожал расправой. "Он пояснял, что получит деньги любым способом, так как знает место жительства и работы заявительницы, которая передвигается по городу одна, а также о наличии у нее несовершеннолетних детей", — отмечает прокуратура.

По информации надзорного ведомства, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также безопасность своей семьи, женщина попыталась узнать, куда необходимо отнести деньги, но коллектор сказал, что заберет их сам.

"Материалы прокурорской проверки направлены в отдел полиции, которым возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия). Ведется следствие", — информирует прокуратура. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.