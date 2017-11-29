Барнаулец отсудил у страховщиков полмиллиона рублей за смерть жены в ДТП

БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд обязал Российский союз автостраховщиков выплатить полмиллиона рублей супругу девушки, погибшей в резонансном ДТП в Барнауле с участием пьяного водителя на BMW X5, сообщает в среду прокуратура Алтайского края.

ДТП произошло в апреле этого года рано утром в центре Барнаула. Молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в другой автомобиль. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода, которая от полученных травм скончалась, также погиб водитель второго авто. Водителя BMW приговорили к шести годам колонии-поселения.

"Поскольку гражданская ответственность виновного водителя автомобиля BMV X5 не была застрахована, супруг погибшего пешехода обратился в суд с иском к Российскому союзу автостраховщиков о взыскании компенсационной выплаты в размере 475 000 рублей, штрафа и неустойки в связи с отказом ответчика произвести выплаты в добровольном порядке", — говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге суд в пользу истца взыскал компенсацию в размере 475 тысяч рублей, штраф в размере 25 тысяч рублей, а также неустойку в размере 25 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.