Мосгорсуд продлил арест полковника Захарченко до 8 марта

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста. Архивное фото

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста. Архивное фото

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд в среду продлил до 8 марта срок ареста скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья удовлетворила ходатайство следователя, который настаивал, что в случае освобождения тот сможет скрыться, угрожать свидетелям или другим образом помешает установлению истины по делу. Заседание прошло в закрытом режиме.

Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще несколько эпизодов ему вменили после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.