В Дагестане главу села арестовали по делу о перестрелке в республике

ПЯТИГОРСК, 29 ноя — РИА Новости. Ессентукский городской суд арестовал на два месяца главу села Азадоглы в Дагестане по делу о перестрелке в Магарамкентском районе республики, где погибли два человека, сообщает суд.

По данным следствия, 23 ноября в 14.30 мск на территории щебеночного завода, расположенного на окраине села Азадоглы Магарамкентского района между двумя группами мужчин не менее 10 человек произошел конфликт, который перенос в драку с применением огнестрельного оружия. В ходе перестрелки двое скончались, еще двое с ранениями были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе связь с финансовыми обязательствами между конфликтующими сторонами.

Ранее по этому делу были арестованы двое предполагаемых участников преступления, в отношении которых были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, избрание меры пресечения в отношении главы села было отложено.

"В отношении главы села избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного расследования, то есть на два месяца", — сообщили в суде.