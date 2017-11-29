В Татарстане задержали одного из подозреваемых в убийстве подростка

КАЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Полицейские в Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего студента Нижнекамского нефтехимического колледжа, о пропаже которого заявил в полицию в воскресенье, 26 ноября, отец подростка, сообщает МВД по Татарстану.
По информации МВД, родители подростка, созвонившись с друзьями, выяснили, что молодые люди накануне вечером отдыхали в одной из квартир на улице Химиков, разошлись по домам около 4 часов утра, а пропавший подросток остался в той квартире с ребятами, с которыми познакомился накануне.
"Полицейские выяснили, что в квартире между пропавшим и двумя парнями произошел конфликт, в ходе которого потерпевшего избили и вывезли из квартиры. Обследовав лесной массив около деревни Ильинка, куда предположительно вывезли пропавшего, оперативники обнаружили его тело со следами побоев. Вскрытие установило, что смерть молодого человека наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", — уточняет ведомство.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводятся мероприятия по задержанию второго подозреваемого.