В Татарстане задержали одного из подозреваемых в убийстве подростка

КАЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Полицейские в Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего студента Нижнекамского нефтехимического колледжа, о пропаже которого заявил в полицию в воскресенье, 26 ноября, отец подростка, сообщает МВД по Татарстану.

"Во время поисков несовершеннолетнего полицейские установили, что он ушел из дома 25 ноября. У своего отца молодой человек попросил 500 рублей, объяснив, что идет на день рождения к знакомому и вернется лишь утром. К назначенному времени молодой человек не пришел домой, а его телефонный номер был недоступен", — говорится в сообщении.

По информации МВД, родители подростка, созвонившись с друзьями, выяснили, что молодые люди накануне вечером отдыхали в одной из квартир на улице Химиков, разошлись по домам около 4 часов утра, а пропавший подросток остался в той квартире с ребятами, с которыми познакомился накануне.

"Полицейские выяснили, что в квартире между пропавшим и двумя парнями произошел конфликт, в ходе которого потерпевшего избили и вывезли из квартиры. Обследовав лесной массив около деревни Ильинка, куда предположительно вывезли пропавшего, оперативники обнаружили его тело со следами побоев. Вскрытие установило, что смерть молодого человека наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", — уточняет ведомство.

По подозрению в совершении убийства 28 ноября полицейские задержали 22-летнего неработающего жителя Нижнекамска. Как отмечает МВД, предположительно, после произошедшего задержанный вместе с тремя своими знакомыми вывез подростка за город, где вместе с одним из друзей избил его. А после того, как последний перестал подавать признаки жизни, прикрыл его ветками и листвой.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводятся мероприятия по задержанию второго подозреваемого.