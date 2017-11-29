Мосгорсуд отказался освободить топ-менеджера "Роснано" по делу о махинациях

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд до 9 февраля оставил под арестом управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова в рамках дела о махинациях с деньгами корпорации на 700 с лишним миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Басманный суд Москвы 13 июня санкционировал арест Горькова в рамках возбужденного уголовного дела о махинациях с деньгами корпорации. Кроме того, суд наложил арест на банковские счета топ-менеджера "Роснано", на которых находилось 400 тысяч рублей.
В конце 2014 года банк потерял лицензию, а "Роснано" лишилось более чем 738 миллионов рублей. При этом из банка, как следует из сообщения СК РФ, непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.