На Кубани начали проверку после обнаружения тела ребенка у водоема

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Пропавший в понедельник в Мостовском районе Кубани 10-летний мальчик был обнаружен мертвым спустя сутки, следователи начали проверку по факту происшествия, сообщила РИА Новости помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

По данным ведомства, в понедельник мальчик ушел из дома и не вернулся. Родители обратились за помощью в полицию, были организованы поиски.

"Тело ребенка нашли спустя сутки, 28 ноября, около водоема в поселке Мостовской Мостовского района. Видимых повреждений на теле нет. Причина смерти устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – отметила Агаян.

Представитель ведомства добавила, что Лабинский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту происшествия.