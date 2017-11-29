Из Камбоджи экстрадируют обвиняемого в мошенничестве россиянина

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россиянин Владимир Баталин, обвиняемый в мошенничестве на 275 миллионов рублей, будет экстрадирован в среду из Камбоджи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

"Двадцать девятого ноября 2017 года, по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Камбоджа экстрадируют в Россию гражданина РФ Владимира Баталина. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления… "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2007 года Баталин изготовил поддельный протокол собрания учредителей ООО "Межмуниципальные коммунальные системы". Он увеличил свою долю в уставном капитале на 470 миллионов рублей за счет внесения в него нефтебазы, реальная стоимость которой составляла около двух миллионов рублей. Это позволило ему распоряжаться активами организации на сумму более 275 миллионов рублей. С ноября по декабрь 2007 года Баталин как владелец более 51 % активов, обналичил указанные деньги и распорядился по своему усмотрению.

Поскольку Баталин скрылся от уголовного преследования и покинул территорию РФ, в сентябре 2008 года он был объявлен в розыск. В июне 2011 года было установлено, что он находится в одной из гостиниц Камбоджи, но поступления российского запроса о выдаче он скрылся и был объявлен во внутригосударственный розыск на территории Камбоджи.

В июле 2011 года Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы данного государства ходатайство о его выдаче в Россию, которое было удовлетворено в октябре 2017 года.