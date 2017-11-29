В Подмосковье двое мужчин погибли под колесами электрички

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Двое мужчин погибли под колесами электропоезда "Голутвин — Москва" при попытке взобраться на платформу "Удельная" Раменского района Московской области, следователи устанавливают их личности и проводят доследственную проверку, сообщает Московское СУ на транспорте СК России.

По предварительным данным, вечером 28 ноября двое мужчин при попытке взобраться на платформу "Удельная" были травмированы проходящим электропоездом сообщением "Голутвин — Москва". В результате наезда оба скончались на месте.

"Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования двух мужчин в районе платформы "Удельная" Рязанского направления Московской железной дороги", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.