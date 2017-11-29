Сотрудников лесничества оштрафовали за охоту в нацпарке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Трое сотрудников Приморского лесничества, которые охотились на территории национального парка "Земля леопарда", выплатят штрафы в 200 тысяч рублей, сообщила краевая прокуратура.

"Как установлено в судебном заседании, используя свое служебное положение, фигуранты незаконно осуществляли охоту на особо охраняемой природной территории – в национальном парке "Земля леопарда". При этом они использовали автомобиль для выслеживания и отстрела животных (в том числе из движущегося транспортного средства) и для последующей транспортировки незаконно добытых животных (пятнистых оленей, дикого кабана)", — говорится в сообщении.

Ущерб от их действий составил порядка 585 тысяч рублей. Суд назначил каждому штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Для возмещения экологического ущерба прокурор предъявил иск к осужденным о взыскании с них причиненного ущерба.

Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье является местом обитания значительной части популяции краснокнижного дальневосточного леопарда. Этих хищников сегодня в России насчитывается всего 70 особей.