Потерпевшие просят возбудить новые дела после ДТП в Югре, где погибли дети

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноя — РИА Новости. Новые уголовные дела необходимо возбудить в отношении двух из четырех обвиняемых по делу о массовом ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого погибли 12 человек, в том числе 10 детей, говорится в заявлении потерпевших, направленном в адрес Следственного комитета РФ, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В декабре 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них дети. По сведениям местных властей, в автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека.

На скамье подсудимых четыре человека. Водитель автобуса, перевозивший участников соревнований по акробатике, Марат Зайнуллин, а также представитель перевозчика Александр Сидорук обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более лиц. Шофер грузовика Раиль Саитханов — в нарушении правил движения и эксплуатации транспортных средств. Четвертый фигурант уголовного дела — Ирина Тарасова, экс-директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", в которой занимались попавшие в аварию дети, обвиняется по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

В отношении Тарасовой потерпевшие просят возбудить еще одно уголовное дело, на этот раз о злоупотреблении служебными полномочиями. В заявлении, направленном в СК, отмечается, что на поездку детей на указанные соревнования из бюджета Нефтеюганска было выделено около 138 тысяч рублей, при этом тренер собирала с родителей деньги на эти цели, а стоимость проезда в расчете на одного человека, указанная в смете спортивной школы, была завышена.

"На основании вышеизложенного просим возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ, Тарасову Ирину Николаевну", — говорится в заявлении.

Кроме того, потерпевшие просят СК возбудить уголовное дело по статье "Оставление в опасности" в отношении водителя грузовика и его брата, Вадима Саитханова, который в момент аварии находился за рулем второго трала. В заявлении со ссылкой на показания свидетелей отмечается, что водители грузовых тягачей не помогали пострадавшим в ДТП.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в рамках расследования уголовного дела был задержан председатель комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий. Как заявляют адвокаты потерпевших, именно он согласовывал смету поездки юных акробатов на соревнования в Ханты-Мансийск в начале декабря прошлого года. Также в рамках расследования было предъявлено обвинение в халатности двоим сотрудникам ГИБДД Башкирии, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова.