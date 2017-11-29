Пропавших в Охотском море рыбаков ищут с вертолета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Вертолет МЧС России в среду вылетел на поиски двух рыбаков, которые в понедельник пропали в Охотском море у берегов Сахалина, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В среду в 14.13 (06.13 мск) в связи с улучшением погодных условий вертолет Ми-8 Сахалинского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в район залива Мордвинова для проведения поисков двух пропавших мужчин", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что на борту вместе с экипажем находятся три спасателя Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и инспектор ГИМС МЧС России по Сахалинской области.

Кроме этого, на поиски пропавших рыбаков выдвинулись инспекторы ГИМС МЧС России из села Охотское и внештатные общественные инспекторы ГИМС. Они патрулируют береговую полосу на участке село Лесное — мыс Свободный. Ведется наблюдение за морем с двух точек — маяка Тонин и вышки туристической базы "Мальково".

Ранее сообщалось, что в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Сахалинской области поступила информация о том что, днем в понедельник в Охотском море потерялись рыбаки. О пропаже людей сообщили их товарищи.

Накануне спасатели обследовали береговую полосу село Лесное — мыс Свободный. С пограничного катера осмотрели акваторию Охотского моря. Кроме того, в поисках был задействован траулер "Золото Колымы", который по расчетному курсу возможного дрейфа лодки и обратно обследовал акваторию в 1440 квадратных километров, сообщили в МЧС.