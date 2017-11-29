Суд установил дату апелляции по делу "хабаровских живодерок"

ХАБАРОВСК, 29 ноя — РИА Новости. Хабаровский краевой суд назначил на 21 декабря рассмотрение апелляции по делу хабаровчанок, которых районный суд признал виновными в жестоких убийствах животных, сообщил РИА Новости в среду представитель суда.

"Дело в Хабаровский краевой суд из районного суда поступило. Заседание суда по его рассмотрению назначено на 21 декабря", — сказал собеседник.

В августе этого года Индустриальный районный суд вынес приговор по делу о жестоких убийствах животных. Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания.

Алена Савченко признана виновной по статьям "жестокое обращение с животными", "разбой", "оскорбление религиозных чувств верующих" и "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". За все преступления ей назначено четыре года и три месяца лишения свободы.

Алина Орлова признана виновной по статьям "жестокое обращение с животными" и "разбой". Ей назначено наказание три года и десять дней лишения свободы.

Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.

Знакомый осужденных Виктор Смышляев признан виновным по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", ему назначено наказание три года колонии общего режима.

Осужденные сочли приговор слишком строгим и подали апелляционные жалобы. От адвоката потерпевшей — женщины, которая передавала осужденным щенка — в районный суд также поступила апелляционная жалоба на слишком мягкий приговор за убийства животных.