Жителя Хабаровска осудили за попытку вербовки террористов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вербовщик в Хабаровском крае, пытавшийся склонить двух человек к участию в деятельности террористических организаций, приговорен к четырем годам лишения свободы, сообщила пресс-служба ФСБ РФ по Хабаровскому краю.

Отмечается, что обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 205.1 УК РФ "склонение к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ".

"На заседании Дальневосточного окружного военного суда вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Хабаровского края… Суд приговорил вербовщика к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, молодой человек разделял радикально-религиозные взгляды и оправдывал терроризм. Суд установил, что в начале 2017 года он уговорами пытался склонить двух хабаровчан к участию в террористической деятельности на территории Сирии. Сообщается, что подсудимый рассказывал им о происходящих в Сирии событиях и убеждал в необходимости их участия в военных действиях на стороне международных террористических организаций.

Как добавили в ведомстве, вербуемые лица сообщили о действиях своего знакомого сотрудникам УФСБ России по Хабаровскому краю, злоумышленник был задержан.