Паромную переправу с Сахалина на материк закроют из-за пятиметровых волн

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Движение на паромной переправе Холмск — Ванино, соединяющей Сахалин с материком, приостановят в среду из-за шторма в Татарском проливе, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

"Паромная переправа закроется во второй половине дня, паром "Сахалин-10" приходит в Ванино в 11.00 (3.00 мск), "Сахалин-9" — в 22.00 (14.00 мск). Затем движение будет остановлено до 1 декабря", — рассказал Котликов, уточнив, что в Татарском проливе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, а высота волны может достигнуть пяти метров.

По его словам, на стороне Ванино наблюдается скопление нескольких десятков автомобилей с грузами для Сахалина, их не успевают вывезти из-за частых штормов в проливе. Приостанавливать работу переправы в ноябре порой приходилось по два раза на неделе. К 1 декабря число грузовых автомобилей назначением на Сахалин может вырасти до 80.