"Привет, тебе одиноко?" Как уберечь ребенка от педофилов из Сети

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Андрей Григорьев. Безобидная переписка в интернете, плавно перетекающая в недвусмысленные намеки, обмен фотографиями интимного характера — жертвами виртуальных педофилов в последние годы все чаще становятся дети. Только в 2017-м на горячую линию российской организации "Сдай педофила" обратились около 400 родителей, чьи малолетние дочери и сыновья попались в соцсестях "на крючок" лиц с нездоровыми наклонностями. Впрочем, по данным общественников, на самом деле пострадавших в тысячи раз больше, просто многие не любят об этом распространяться. Почему семьи потерпевших не спешат обращаться в полицию и как защитить своего ребенка от виртуальных домогательств — в материале РИА Новости.

Молчание ребят

На этой неделе следователи передали в суд уголовное дело 33-летнего жителя Альметьевска (Республика Татарстан), обвиняемого в совращении 56 детей. Как выяснили правоохранители, мужчина создал в социальных сетях две страницы на имя 11-летнего мальчика и 14-летней девочки и стал знакомиться с детьми, уговаривая тех снимать себя на фото- и видеокамеру в непристойном виде. Получив записи и угрожая их распространением, мужчина требовал присылать ему новые или настаивал на встрече.

Как установило следствие, в итоге он изнасиловал четырех девочек. Всего, по версии следователей, обвиняемый за два года совершил около ста различных преступлений. Примечательно, что за это время ни одна из его жертв не рассказала о случившемся родителям. Неизвестно, сколько бы еще пострадало детей, если бы мама одной из девочек не поймала свою малолетнюю дочь за интимной фотосъемкой. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы, а вскоре любителя детской порнографии задержали.

"Дело в том, что многие педофилы очень хорошо знают психологию детей, некоторые даже имеют педагогическое образование, — объясняет РИА Новости психолог Анна Кирьянова. — Извращенцы прекрасно понимают, что дети стеснительны и очень часто испытывают чувство стыда. Они мало рассказывают взрослым о том, что происходит в их жизни, тем более о вещах интимного характера. Бывает, что родители узнают о насилии, совершенном над их ребенком, только после того, как он вырастет".

Боязнь позора присуща не только детям, но и большинству взрослых. По словам Анны Левченко, только 20 процентов родителей, узнав о сексуальном домогательстве в отношении своего ребенка, обращаются в полицию. Остальные 80 предпочитают об этом никому не рассказывать.

"Педофил Карлсон"

Раньше педофилы искали свою добычу в парках, возле школ и на детских площадках. С развитием интернета все изменилось — стать потенциальной жертвой серийного насильника теперь можно не выходя из дома. Все больше преступников стараются заводить знакомства с детьми не на улицах, а в социальных сетях, где проще сохранить анонимность.

"Родители считают, что, купив детям смартфон или планшет, уберегут их от всех неприятностей, — продолжает руководитель движения "Сдай педофила" Анна Левченко. — Они думают, что если ребенок пойдет гулять на улицу, то окажется в опасности, а если будет сидеть в соседней комнате с планшетом, то с ним ничего не случится".

Как правило, чтобы заполучить снимки, педофилы действуют несколькими способами. Одни просто знакомятся с детьми во "ВКонтакте" и заводят с ними общение. Причем к каждому ребенку подходят индивидуально.

"Такие люди наглядно демонстрируют сочувствие. Если ребенок в переписке начнет жаловаться на своих родителей, то его будут всячески убеждать, что взрослые плохие и ничего не понимают в жизни, — объясняет Кирьянова. — Таким образом преступник втирается в доверие, играя на том, что его собеседнику не хватает внимания. Можно сказать, что он берет на себя роль некоего Карлсона, который прилетает к Малышу и играет с ним. Со временем ребенок попадет в психологическую зависимость к старшему товарищу и будет готов выполнить любые его пожелания".

Другие, прикидываясь подростками, создают фейковые страницы и ищут через соцсеть девочек и мальчиков, желающих с кем-нибудь познакомиться.

"Представьте, что 13-летней девочке пишет 40-летний мужик, а она думает, что общается со своим сверстником, — рассказывает Левченко. — Конечно, через несколько месяцев он ее "обработает" так, что она влюбится и начнет отсылать ему свои интимные фотографии".

Третий способ основан на материальной составляющей. Дети могут отсылать свои снимки в обмен на обещания преступника подарить, к примеру, топовый смартфон.

"В итоге мы получаем целое поколение детей, которые не видят ничего плохого в том, что отправили кому-то свои интимные фото, — резюмирует Анна Левченко. — Серьезные проблемы у них начинаются, когда к педофилам приходит аппетит. В лучшем случае они будут требовать новых фотографий или видеозаписей, в худшем — встречи и интимных отношений. Как правило, шантаж приносит свои плоды, и редко кто из детей обращается за помощью".

Взять на слабо

По словам психологов, уберечь детей от сетевых педофилов можно только с помощью постоянных профилактических бесед и ненавязчивого мониторинга их сетевой активности. К счастью, специальных программ и веб-приложений с функцией "родительский контроль" в свободном доступе сейчас предостаточно.

"Важно с самого раннего детства объяснять ребенку, что знакомиться в интернете так же опасно, как и на улице, ведь за милой "аватаркой" может скрываться кто угодно, — объясняет РИА Новости детский психолог Ирина Костина. — Если говорить о детях восьми-девяти лет, то они могут спокойно отправить кому-то свои интимные фотографии, потому что в силу возраста не видят в этом ничего плохо. Поэтому родителям нужно контролировать общение ребенка в интернете, а также смотреть, на какие сайты он заходит".

С подростками дело обстоит сложнее: в этом возрасте дети стараются скрыть всю личную жизнь, и родителям очень важно избрать правильную тактику поведения. Здесь психологи советуют обратить внимание на ситуации, когда сын или дочь категорически не хотят показывать переписку или историю посещений в интернет-браузере.

"В этом случае нужно обязательно поговорить и даже спровоцировать ребенка. Пусть, если ему ничего скрывать, покажет переписку. То есть взять его на слабо, — продолжает Костина. — Если и это не дало результатов, то, возможно, стоит вместе сходить к психологу".

По данным экспертов организации "Сдай педофила", полученные снимки преступник может не только использовать в своих целях, но и продать владельцам зарубежных сайтов. В последнее время там резко увеличился спрос на детские фотографии интимного характера, сделанные в России. Причем заказ может поступить как на конкретного ребенка, так и на соответствующего определенным параметрам, например на девятилетнего мальчика с голубыми глазами или светловолосую 13-летнюю девочку.

Ситуацию осложняет тот факт, что эти интернет-ресурсы не подпадают под российскую юрисдикцию и запретить публикацию снимков практически невозможно. По словам Левченко, было уже много случаев, когда дети, чьи интимные фото появились в Сети, потом пытались наложить на себя руки.