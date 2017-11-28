В Пензе жильцы рушащегося общежития отказались выселиться добровольно

САРАТОВ, 28 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Семья из трех человек отказалась добровольно исполнить решение суда, который по иску мэрии Пензы обязал ее переехать из рушащегося аварийного здания общежития в муниципальный маневренный фонд, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь областного управления ФССП Яна Загребельная.

Четырехэтажное аварийное здание общежития в Пензе на улице Ударной начало рушиться с 18 декабря 2016 года. Прокуратура через суд потребовала незамедлительно расселить аварийное здание. Власти Пензы в июне сообщили, что переселили всех жителей этого дома в муниципальный маневренный фонд, однако одна семья отказалась покидать дом несмотря на то, что в здании дважды в ноябре фиксировались серьезные обрушения. Суд 22 ноября по иску администрации обязал семью переехать в муниципальный маневренный фонд, обратив решение к немедленному исполнению.

"Они требование получили, в установленный срок добровольно его не исполнили. Сегодня им был объявлен новый срок до утра 29 ноября (добровольно исполнить решение суда)", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в случае неисполнения нового требования добровольно решение суда будет исполнено приставами принудительно в среду. "Судебные приставы вправе согласно федеральному закону "Об исполнительном производстве" больше не извещать должника дополнительно и принудительно выселить его", — пояснила Загребельная.

Согласно материалам на сайте Октябрьского райсуда Пензы, в многоквартирном шестиподъездном доме 1963 года постройки по улице Ударной располагались 244 жилых помещения, из них 215 находятся в частной собственности и 29 — в муниципальной. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу заключением межведомственной комиссией от 28 марта текущего года. Решение было принято после того, как в декабре 2016 года произошло первое обрушение в здании и в начале этого года последовало дальнейшее обрушение части наружной стены.