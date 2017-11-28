"Бог Кузя" и его сообщники предстанут перед судом в Москве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Организатор секты, именующий себя "богом Кузей", и его соучастники предстанут перед судом в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — сказала Волк.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "бога Кузи" Андрея Попова за создание секты и мошенничество.

Отмечается, что пятеро соучастников Попова также обвиняются по статьям "Участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан — религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, с пропагандой деяний", "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".

Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый создал секту, деятельность которой связана с причинением вреда здоровью граждан. Он также привлек к руководству сектой ряд лиц, которым сообщил о своих намерениях.

Во время оперативных мероприятий в московских квартирах пособников Попова были изъяты денежные средства, а также специфическая литература и экзотические животные. Кроме того, были изъяты компьютеры и тетради с "бухгалтерскими записями", свидетельствующие о противоправном завладении денежными средствами граждан.