МАК сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета под Тамбовом

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в Тамбовской области, в котором погибли учредитель компании ООО "Сталь-М" и его заместитель, следует из сообщения комитета.

Информация о том, что частный вертолет не вышел на связь в Тамбовской области, поступила в управление МЧС в 8.45 мск вторника. По данным Единой дежурной диспетчерской службы, воздушное судно, на борту которого находились, по предварительным данным, два человека, вылетело в понедельник в 20.15 мск из деревни Борщевка Тамбовского района в город Кирсанов, и связь с ним была потеряна. Обломки вертолета были обнаружены в километре от населенного пункта Шиновка Кирсановского района. Пилот и пассажир погибли. Сообщалось, что на борту находились учредитель предприятия "Сталь-М" Александр Федосеев и его заместитель Илья Надеждин.

"В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.